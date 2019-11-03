ماكتومني.. أحدث إبداعات أكاديمية اليونايتد ووريث بوجبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رصدت الصحافة البريطانية مشاعر الغبطة والفخر لدى سكوت ماكتومني لاعب وسط مانشستر يونايتد وخريج أكاديميته ذي ال 22 ربيعاً خلال المباراة مع تشيلسي في كأس الرابطة، ورغم أن هدفي الفوز ل «الشياطين الحمر» كانا بقدم راشفورد فإن اللاعب الشاب لفت الأضواء بتحركاته وذكائه.

هللت الصحف لسكوت وكتبت إحداها: «لقد سد فراغ بوجبا بأداء لافت، إنها مشاعر حب عفوية، فهذا الفتى يلعب في النادي منذ سن الخامسة لهذا احتفل كما لو أنه مشجع اقتحم الملعب في نهاية المباراة، بيد أن الحب وحده لا يكفي لحجز مكان في التشكيلة أو لكسب احترام المشجعين، فالكثير من خريجي الأكاديمية فشلوا في الصمود».

بدأ ماكتومني مشواره مع الفريق الأول نهاية موسم 2017-2018 عندما اختار البرتغالي مورينيو ضمن تشكيلة كاملة من لاعبي الرديف كي يكون فريقه الأول جاهزاً لنهائي يوروبا ليج، في الموسم التالي لعب ماكتومني أكثر من 20 مباراة في جميع المسابقات دفعت مورينيو لابتكار جائزة من أجله وعلق: «لا يمكن عودة هذا الفتى بلا جائزة لبيته، إنه أيقونة للاعبي الأكاديمية»، بيد أن مشجعي اليونايتد لم يعودوا يثمنون نجومهم سريعاً، فراشفورد خريج الأكاديمية سجل 52 هدفاً بسن ال 21، 12 منها في شباك ليفربول وسيتي وتشيلسي وأرسنال ولا يزالون يشككون بإمكانياته، يريد المشجعون نجوماً شباباً من طراز روني ومبابي وعلى ماكتومني الصبر عليهم ويعلق: «اللاعبون الشباب اليوم يهددون، إما ألعب فوراً أو أرحل، هذا جيد لكن إن كان مانشستر يونايتد يسري في دمك كما هي حالي فلن تفرط بهذه الفرصة بسهولة بل تكافح».

الفوز على تشيلسي كان الذكرى ال82 (في عام 1937) لإشراك اليونايتد لاعب أكاديمية في كل مباراة وهو رقم قياسي يصل إلى 3990 مباراة، إنه تراث النادي وليس بسبب العقوبات كما يحصل مع لامبارد مدرب تشيلسي.

وفي موضع آخر، قالت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس حالياًً وريال مدريد سابقاً إن المافيات وراء عدم حصول ابنها على مزيد من الكرات الذهبية وأضافت: «هناك مافيا، هذه هي الكلمة الصحيحة لوصفها، نعم هناك مافيا في عالم كرة القدم وإذا دققتم في كل مجريات الأمور ستدركون أن وراءها مافيا، لو كان لاعباً إسبانياً أو إنجليزياً لما حاربوه لكنه برتغالي ومن جزيرة ماديرا».

وقالت دولوريس إنها تأمل في حصد ابنها كرة ذهبية سادسة وأضافت: «لا أعرف إن كان سيحصل على الكرة السادسة لكنني واثقة من ذلك، إنه يستحقها بفضل ما فعله الموسم الماضي».