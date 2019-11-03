شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي 5 وصيف السباق الثاني في مونديال «الإكس كات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختلطت الأوراق مجدداً في ثاني جولات بطولة العالم لزوارق الإكس كات المقامة في الصين حالياً بمدينة شانجهاي تحديداً، بعد أن تمكن زورق مارتيمو الأسترالي من إحراز المركز الأول في السباق الثاني للجولة بقيادة الأستراليان توم باري كوتر، وروس ويلتون، في حين حل في المركز الثاني زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، وثالثاً زورق شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وحل متصدر الترتيب العام؛ زورق أبوظبي 4، بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي في المركز الرابع، ليصل إلى النقطة 122 ويصمد في صدارة الترتيب العام، مع نهاية السباق الثاني، في حين يلاحقه زورق شرطة دبي برصيد 116 نقطة، وثالثاً زورق مارتيمو الذي وصل إلى 99 نقطة.

وكانت تفاصيل السباق بدأت بتصدر زورق أبوظبي 5 الذي استعرض في سباق أفضل زمن وحقق المركز الأول، وكانت المنافسة طوال السباق محصورة بين زورق أبوظبي 5 وزورق شرطة دبي، حيث بقي الاثنان في المراكز الأولى حتى الدورة الأخيرة التي استغلها مارتيمو في التقدم للأمام من المركز الثالث، وخطف الصدارة في لحظات كانت ثمينة وغالية من عمر المنافسة ليتجاوز العلم الشطرنجي، وحصد أفضل نتيجة له هذا الموسم بتحقيق المركز الأول وحصد 35 نقطة رفعته إلى المركز الثالث في الترتيب العام.

وكان زورق أبوظبي 4 عانى عطلاً مبكراً في الانطلاقة الأولى للسباق، مما حرمه من الوصول إلى سرعات عالية، وعدم القدرة على التقدم للأمام، ليحافظ على مركزه ويفضل إنهاء السباق برصيد من النقاط يضمن له البقاء في الصدارة والتعويض لاحقاً، من خلال السباق الأخير في الجولة.

وشهد السباق إقامة 17 دورة كاملة حول المسار الذي وصل طوله إلى 3.9 ميل بحري، إضافة إلى دورتين إجباريتين طول كل واحدة 3.54 ميل بحري، ودورة البداية أيضاً. ووصلت الإثارة إلى ذروتها من خلال المنافسة، خاصة أننا نشهد اليوم الأحد انطلاق السباق الثالث والختامي للجولة الثانية، والذي سينطلق في تمام الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات، وهي الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت الصين.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة اليوم قوية وحامية الوطيس بين المشاركين، لا سيما وأن النقاط متقاربة جداً في الصدارة، وتنطلق الزوارق اليوم بنفس ترتيب نتيجة سباق أمس، حيث ينطلق زورق مارتيموا أولاً، ويمتلك الأفضلية؛ كونه الأقرب إلى نقطة الالتفاف الأولى.

يذكر أن عدد الزوارق المشاركة في البطولة هو 12 زورقاً من سبع جنسيات مختلفة. وغاب بلو رو الأسترالي عن المشاركة في جولة الصين لظروف صحية طارئة ألمت به قبل انطلاق السباق.

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وتقام اليوم أيضاً مراسم التتويج الختامية للبطولة أيضاً والفائزين في السباق الأخير من المنافسة، ويحصل صاحب المركز الأول على 35 نقطة، فيما يحصد الثاني 30 نقطة في سباقات الإكس كات، والثالث 26، والرابع 22، والخامس 18، والسادس 15، والسابع 12، والثالث 10، والتاسع 8 والعاشر 6 نقاط.

وثمن سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، الجهود الكبيرة التي يقوم بها متسابقو الفريق من أجل الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ومن أجل المنافسة على المراكز الأولى. وأكد أن ما قدمه زورقا أبوظبي 4 و5 في المنافسة يستحق كل تقدير وثناء.

وقال: «زورق أبوظبي 4 المتصدر تعرّض لضغوط غير مسبوقة في السباق الثاني، وفوجئ بالخلل في الانطلاقة مما حرمه من التقدم للأمام ومقارعة البقية على المراكز الأولى، ولكن نُثني على جهود المتسابقين الذين قدموا أفضل ما لديهم كي يبقوا في صدارة الترتيب العام.

قيادة زورق بعطل معاناة كبيرة تستحق الإشادة، خاصة أن السرعة معدومة في الزورق، وعلى الرغم من ذلك حافظ على مركزه الرابع حتى آخر لحظة رفع العلم الشطرنجي. أما زورق أبوظبي 5 فكان الأفضل وفي الصدارة منذ الدورة الأولى وحتى الأخيرة، ولكن تجاوز مارتيمو جاء في لحظات كان تركيز أبوظبي 5 على زورق شرطة دبي، واستغل مارتيمو ثغرة لاحت له وتقدم نحو الصدارة في آخر دورة من عمر السباق. نحن راضون عن أداء الأبطال، المنافسة اليوم ستكون حاسمة جداً، خاصة أنه السباق الختامي في المرحلة الثانية من عمر البطولة».

مستوى مميز

قدم زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير أداء قوياً تمثل في تحقيق المركز الأول مجدداً في تحدي كسر الكيلو لليوم الثاني على التوالي، وبالرغم من حلوله ثانياً في السباق الثاني إلا أن أبوظبي 5 كان الأسرع على مستوى اليوم بإحراز 2:13:182 ثانية، وأيضا وصوله إلى سرعة 136:254 كلم في الساعة.

وأكد ماجد المنصوري نجم الفريق أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على الزورق مؤخراً ساهمت في أن يصل إلى سرعات كبيرة وأداء أفضل وأوضح أن زورق 5 كان في الصدارة طوال مراحل السباق الثاني ولكن التجاوز حدث بدون توقع من المنافس الأسترالي.