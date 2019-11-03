تطبيق كشف التسلل عبر «الفار» في دورينا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يبدو أن قطاع التحكيم، وتقنية «فار» على المستوى المحلي ستدخل منعطفاً مهماً ومؤثراً، بعدما قطعت لجنة الحكام بالاتفاق مع الشركة الفنية لتطبيق التقنية خطوات كبيرة من أجل تطبيق «خط التسلل» في القادم من المباريات.

وقامت الشركة بالتعاون مع اتحاد الكرة ولجنة المحترفين بتجهيز كل المتطلبات التي تساعد على بداية تنفيذ والعمل على التقنية الجديدة التي تعتبر من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التحكيم على مستوى العالم، والمطبق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لتحديد وجود حالات تسلل من عدمها.

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وقامت لجنة المحترفين ومعها الحكام وشركة «ميديا برو» الخاصة بتقنية «الفار»، بطلب تعديل بعض الجوانب اللوجستية الخاصة بنقل المباريات محلياً، حتى يتماشى الأمر مع المتطلبات الفنية لتطبيق التقنية.

وكانت الشركة التي تنفذ وتعمل على تقنية الفار في الدوري الإسباني والإيطالي والبرتغالي وبطولات أمريكا الجنوبية، قد طلبت من مسؤولي لجنة المحترفين والشركة الناقلة تعديل أماكن الكاميرات في الملاعب حتى يصبح أمر تطبيق التقنية ممكناً، خاصة على مستوى الكاميرات الخاصة ب«التسلل»، ووضعها في المكان الأنسب المساعد على كشف حالات التسلل بالشكل الدقيق ووضع الخطوط التي تكشف كل تفاصيل اللعبة المشكوك بها بالصورة الأمثل.

على الجانب الآخر، تعقد لجنة الحكام في اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة اجتماعاً لدراسة وتقييم قطاع التحكيم بعد مرور 6 جولات من عمر مسابقة دوري الخليج العربي.