المكسيك تفطر على إيقاع «الليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح

يعشق المكسيكيون الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، رغم وجود المحيط الهادئ الفاصل بين إسبانيا والمكسيك، وفي أغسطس الماضي تجمع 2200 مشجع مكسيكي؛ للمشاركة في ماراثون بالعاصمة مكسيكو سيتي، تزامناً مع انطلاق الدوري الإسباني، وارتدى كل واحد منهم قميص فريقه المفضل. وتضمن الماراثون الذي انطلق بأعلام الفرق ال20 قرعة للفوز بقميص هيكتور هيريرا نجم أتلتيكو مدريد، وقميصين موقعين من دييجو لاينز وكواردادو نجمَي ريال بيتيس.

ويتابع المكسيكيون نجومهم الدوليين في «الليجا»، بدءاً من تشتيشاريتو نجم إشبيلية، مروراً بدييجو لاينز وكوردادو في ريال بيتيس، وباروخو في سلتا فيجو، وصولاً لهكتور ميجيل هيريرا في أتلتيكو مدريد، ويسير هؤلاء النجوم على خطى هوجو سانشيز ورافائيل ماركيز، ما جعل المكسيك ثالث أكبر الشعوب تشجيعاً لليجا عالمياً.

ويستعد الجمهور المكسيكي ليوم 10 نوفمبر؛ حيث يقام «لا جران ديربي» (الديربي الكبير)؛ لمشاهدة نجومهم لاينز وكواردادو وجهاً لوجه مع تشيشاريتو، وبفضل فارق التوقيت يتناول المشجع المكسيكي فطوره على إيقاع مباراة بالليجا، ويعلق بيريز بلا دي ألفير، رئيس مكتب الليجا في المكسيك والكاريبي: «المشجعون هنا يستعدون مبكراً لمشاهدة مباريات الليجا وهم يتناولون طعام الفطور، ويعتبرونها متعة وحماساً وشيئاً يتحدثون به مع زملائهم في العمل صباحاً».