شكرا لقرائتكم خبر عن فرانكفورت يذل بايرن ميونيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع بايرن ميونيخ حامل اللقب في آخر سبعة مواسم ثمناً باهظاً للطرد المبكر لمدافعه جيروم بواتنغ المبكر، فسقط على أرض اينتراخت فرانكفورت 1-5 في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، في أسوأ خسارة له في البوندسليغا منذ 2009.
وتراجع بايرن من المركز الثاني إلى الرابع بفارق أربع نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر والفائز على مضيفه باير ليفركوزن 2-1، وذلك بعد سقوطه للمرة الثانية في أربع مباريات، فيما اصبح فرانكفورت خامسا.
وأصبح بوروسيا دورتموند وصيفاً بفوزه الصريح على ضيفه فولفسبورغ 3-صفر ،وصعد لايبزيغ إلى المركز الثالث باكتساحه ضيفه ماينتس 8-صفر.
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