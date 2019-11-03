الرسالة ومغزاها

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ضياء الدين علي

** بعض الرسائل تتجاوز زمانها ومكانها فتزرع مكانها في التاريخ وتجتاز كل الحدود الفاصلة بين الشعوب وبعضها، منها رسالة اشتراك القيادة والشعب في رفع العلم، والامتثال لكل القيم والمعاني البليغة التي تحييها وتذكيها هذه التظاهرة الوطنية الجميلة. والرسالة عندما تنطلق من ملاعب وميادين الرياضة تأخذ نحواً يميزها شكلاً وموضوعاً عن باقي المجالات، وتكفي البصمة الجماهيرية التي تصنعها الجموع المحتشدة في المدرجات وهي ترفع العلم، فالصورة هنا بألف مقال، لا بألف كلمة.

** وصلت الرسالة بليغة جميلة، صادقة ومعبرة، بالصوت والصورة، في مدرجات استاد هزاع بن زايد وهو يحتضن القمة الكروية التي جمعت بين العين والجزيرة، لا سيما أن الرمز الوطني كان قياسياً في حجمه المرفرف من شرق المدرجات إلى غربها، كما صاحبه ولأول مرة هذا الموسم حضور قياسي غير مسبوق للجمهور بعدد تجاوز 14 ألف متفرج. بصراحة كان المشهد مثيراً مهيباً جليلاً، يبعث الفخر والاعتزاز بالمناسبة وبكرة القدم، خصوصاً عندما يتجاوز في رسالته حدود الملعب الضيقة، والمعاني القاصرة على الفوز والخسارة، وعساها من تدابير القدر أن انتهت تلك الموقعة بالتعادل حتى لا يذهب مغزاها إلى معنى آخر دون ذلك!

** كل أسبوع من أسابيع المسابقة يضيف ملمحاً جديداً للمنافسة، والأسبوع السادس أراه يؤشر لعودة مراكز القوى التقليدية في دورينا من خلال انتصارات شباب الأهلي والوحدة والنصر والوصل، وأيضاً بالتعادل السلبي لقطبي العاصمة، وهي معطيات تعد بالسخونة والإثارة والتغيير في خريطة المسابقة وفرقها. ويعزز هذا الملمح أن البطل الشرقاوي المدافع عن لقبه، اهتز للمرة الثانية على التوالي أمام فريقين يتذيلان جدول الترتيب، فمن بعد الإفلات من «إعصار حتا» بتعادل الرمق الأخير في الجولة الماضية، تولت النيران الصديقة إنقاذه من التعادل مع «ذئاب الفجيرة» مؤخراً، فهل هي أعراض مؤقتة أم تداعيات تقدم لقرب عثرة البطل؟ فلسان الحال يقول «لن تسلم الجرة في كل مرة».

** ومن الرسائل التي فرضت نفسها، رسالة «الرقم الصعب» التي تم تبادلها بين أنصار الزعيم وفخر العاصمة، حيث أثارت الجدل القائم بين النجم والجمهور، وقد أثار عموري الإعجاب والتقدير في تعليقه عقب المباراة، وتمتع بالذكاء والوعي اللازمين في هذه اللحظات الملتهبة بالانفعالات، وهو ينسب الفضل، بعد الله سبحانه وتعالى، لجمهور العين، فيما حققه من نجاح وشهرة، فهو أثبت عملياً أن للنجومية رافداً إعلامياً لا يقل أهمية عن رافد الملعب.

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