الغيص: المهمة صعبة وليست مستحيلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فيصل الغيص الزعابي إداري منتخب الإمارات لبناء الأجسام، أن المشاركة في بطولة العالم لبناء الأجسام التي ستقام في الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر ستكون مميزة؛ لأن البطولة تقام في الإمارات، مبيناً أن أبطال الإمارات قادرون على تقديم أداء جيد في البطولة.

وتقدم فيصل الغيص بالشكر لمجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ونائبه علي بن حيدر، على متابعتهم لشؤون المنتخب، وتوفير كل متطلبات النجاح له في هذه البطولة.

Advertisements

وعن مشاركة منتخب الإمارات في البطولة قال: «لا شك في أنها بطولة صعبة لأنها تضم عدداً كبيراً من أبطال العالم مثل أبطال روسيا والصين والهند والعراق، والبحرين وإسبانيا والسويد، وغيرها من الدول البارزة في بناء الأجسام؛ لذلك نحن نتطلع لحصد عدد من الألقاب. في هذه البطولة نشارك ب 40 لاعباً تم إعدادهم وتجهيزهم فنياً وبدنياً للبطولة، من خلال التجمعات التدريبية تحت إشراف المدير الفني زويد سالمين الزعابي، والمدرب المساعد سلمان عجيل. المهمة ستكون صعبة، ولكن أبطال الإمارات سيكونون في الموعد».

وأضاف: «البطولة مهمة بالنسبة لنا، وهي أول بطولة عالم تقام في الإمارات والشرق الأوسط بحسب الاتحاد الدولي للعبة، وهي أول بطولة تقام خارج دول أوروبا، ثقتنا كبيرة بلاعبي الإمارات وبقدرتهم على تحقيق نتائج مميزة في هذا المحفل الدولي الكبير».

وكان وفد من اتحاد اللعبة تفقد تحضيرات المنتخب، وفي مقدمته محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، وحرص على متابعة التحضيرات، وحث اللاعبين على تقديم الأفضل في البطولة.