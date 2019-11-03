شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي مثير لكأس الإمارات للصالات الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
يلتقي في الخامسة من مساء اليوم، فريقا البطائح والنصر في نصف نهائي كأس الإمارات لكرة قدم الصالات في نسختها الثانية، وتليها في السابعة مواجهة خورفكان مع شباب الأهلي على ملعب صالة المجمع الرياضي في نادي مليحة.
وتأهل البطائح إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته بالمجموعة الأولى على اتحاد كلباء 4-1 وشباب الأهلي 3-1 والحمرية 5-1 ودبا الحصن 3-1، فيما تأهل شباب الأهلي برصيد 6 نقاط وبصعوبة بالغة.
أما خورفكان، فقد تأهل بطلاً للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط حصدها من الفوز على مليحة 2-صفر والظفرة 2-1، والتعادل مع النصر 2-2، وتأهل النصر وصيفاً للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط .وأكد عمران عبدالله النعيمي، أمين السر ومشرف مسابقات كرة الصالات، اكتمال ترتيبات نصف النهائي اليوم في صالة نادي مليحة، وأوضح أنه في حال التعادل ستكون هناك أشواط إضافية وفي حال استمرار التعادل، سيتم الحسم عبر ركلات الترجيح.
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