5 أعوام من الأنشطة الرياضية في «دبي ستارز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مرت خمسة أعوام على إنشاء مجمع دبي ستارز الرياضي والذي أثرى خلالها المجتمع في دبي بالأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة. يوفر المجمع مرافق رياضية داخلية مكيفة في منطقة المزهر الأولى بدبي وعلى مدار خمسة أعوام لم يدخر جهداً في محاولة لجلب الجميع معاً من خلال الرياضة مع رؤية تزويد المجتمع بمرافق رياضية ترفيهية مبتكرة بإدارة احترافية للتشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.

يوفر المجمع ملاعب ومرافق وصالات رياضية للألعاب الرياضية المختلفة تناسب جميع الأعمار من رجال ونساء وأطفال كما يتعاون المجمع مع العديد من الأكاديميات الرياضية المعتمدة في دبي لتقديم خدمات تدريب احترافية للأفراد في دبي وعلى صعيد الشركات والمؤسسات العاملة في دبي، يقوم المجمع ومنذ تأسيسه على استضافة وتنظيم بطولات ومسابقات وأنشطة رياضية وترفيهية للموظفين والعاملين بتلك المؤسسات وذلك لحثهم على اتباع أسلوب حياة نشط وصحي من خلال ممارسة الألعاب الرياضية مما يعود على إنتاجيتهم بالإيجابية كما قدم مجمع دبي ستارز الرياضي الكثير لرياضة المرأة وخصص مرافق رياضية للسيدات واستضاف بطولات منوعة للسيدات منها بطولات رياضية خلال حملات توعوية مثل فعالية «يلا بينك» للتوعية من مخاطر سرطان الثدي وأخرى رسمية مثل دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات.

وشهد مجمع دبي ستارز العديد من الزيارات لمشاهير الرياضة من نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة مثل ريكي روبيو ودوايت هوارد بالإضافة إلى تنظيم واستضافة فعاليات الجاليات المختلفة منها الجالية الآسيوية التي تهتم برياضات فردية وجماعية مثل رياضات الدفاع عن النفس والكريكيت وتنس الريشة والجالية العربية والتي تصب اهتمامها على كرة القدم وكرة السلة والجاليات الأوروبية والتي غالباً ما تهتم بتمارين اللياقة البدنية ويؤمن مجمع دبي ستارز الرياضي وبمشاركة الشركات والتعاون مع المؤسسات المختلفة أن ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية يلهم الأفراد في المجتمع على ممارسة أسلوب حياة صحي.