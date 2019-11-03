جوكيكـا: الإمـارات يمتلـك مقومـات الصعـود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

دشن فريق الإمارات مرحلة المدرب المقدوني جوكيكا، بعد تعيينه مدرباً ل«الصقور» خلفاً لعيد باروت.

وكانت إدارة شركة كرة القدم أشادت بالمدرب الجديد، وعبرت عن تفاؤلها بالمرحلة المقبلة وحثت اللاعبين على العمل بجد من أجل تحسين صورة الفريق بعد النتائج المخيبة في تصفيات الكأس، مجددة الثقة بهم. وتحدث رئيس شركة كرة القدم للاعبين وحفّزهم على الظهور الجيد، مؤكداً دعم الإدارة لهم ووقوفها خلفهم، وحرصها على تهيئة المناخ ليقدم الفريق أفضل مردود ويحقق النتائج المرجوّة في دوري الدرجة الأولى (الهواة).

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ويستعد فريق الإمارات لمواجهة الحمرية في الجولة الأولى من دوري الهواة، ويتطلع لظهور جيد بعد إخفاق تمهيدي الكأس. وتسود حالة من التفاؤل قلعة الصقور، فيما اكتسبت تحضيرات الفريق جدية كبيرة وحماساً وسط حضور كل اللاعبين عدا خالد عنبر، الذي تجددت إصابته، وسيكون على الأرجح خارج حسابات المدرب جوكيكا لمباراة العنابي التي تقام الجمعة، بملعب الصقور في رأس الخيمة.

وحرص المدرب جوجيكا، على تذكير اللاعبين بأهمية الأسرة الواحدة والروح القتالية. وقال إن الفريق لن يحقق نتائج جيدة إذا لم تكن هناك روح، واعتبر أن الإمارات قادر على الذهاب بعيداً وتحقيق أهدافه إذا قاتل لاعبوه في الملعب وأدوا بقوة في كل المباريات وأمام كل المنافسين.

من جهة أخرى، تتجه إدارة النادي لتعيين هادف سيف لاعب وقائد الفريق السابق في منصب مدير الفريق خلفاً لباسم عبدالله المستقيل، وكانت سمت خليل الطويل مشرفاً على الفريق.

وتأتي هذه الخطوات في إطار إعادة الصقور إلى السكة الصحيحة، بعد الهزة العنيفة التي تعرض لها في التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور ال 16من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.