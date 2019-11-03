شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش إلى نهائي «باريس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول المباراة النهائية لدورة باريس الدولية في التنس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، للمرة الثانية على التوالي بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 7-6 (7-5) و6-4 في الدور نصف النهائي.
ويلتقي ديوكوفيتش، في المباراة النهائية اليوم مع الكندي دينيس شابوفالوف الذي استفاد من إعلان الإسباني رافايل نادال انسحابه من مواجهته.
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