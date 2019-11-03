شكرا لقرائتكم خبر عن الشحي وصفية يتصدرانسباقي تلال الشارقة للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الدراجات، أمس، في مدينة تلال الشارقة سباقين لفئة الناشئين لمسافة 45 كم والإناث لمسافة 30 كم، وشارك في سباق الناشئين 72 دراجاً من نجوم المستقبل، وأسفرت نتائجه عن فوز دراج نادي التعاون الصاعد يوسف الشحي بالمركز الأول بعد منافسة قوية مع ثنائي النادي العربي جابر حسين الذي حل في المركز الثاني، وأحمد عاطف صاحب المركز الثالث.
وأسفرت نتائج سباق فئة الإناث، عن فوز لاعبة نادي النصر الموهوبة صفية مختار الصايغ بالمركز الأول، وجاءت زميلتها مريم أحمد في المركز الثاني، فيما جاءت لاعبة نادي أبوظبي مريم علي في المركز الثالث.
وعقب انتهاء السباقين قام عبد الكريم الزرعوني، المدير المالي رئيس اللجنة الفنية، ونايف جكة، الأمين العام المساعد، وعلاء مسعود، رئيس قسم المبيعات والتسويق بتلال العقارية، بتتويج الفائزين والفائزات، وقدمت شركة تلال العقارية، هدايا قيمة للفائزين تشجيعاً وتقديراً لجهودهم.
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