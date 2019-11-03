روما يقهر نابولي 3-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم روما أبرز مباريات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه نابولي 2-1 على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

وسجّل نيكولو زانيولو (19) والفرنسي جوردان فيريتو (55 من ركلة جزاء) لروما، مقابل هدف البولندي أركاديوش ميليك لنابولي (72).

ورفع روما رصيده إلى 22، فيما تجمّد رصيد نابولي عند 18 نقطة في المركز السابع، في انتظار استكمال مباريات المرحلة.