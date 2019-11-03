«أبيـض» الصـالات يفـوز علـى سـوريا 3-1

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: الخليج
عاد منتخب الإمارات لكرة الصالات للجامعات لسكة الانتصارات وحقق فوزه الثاني في بطولة التسامح العربية الجامعية التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي حالياً في صالة نادي الجزيرة بأبوظبي؛ حيث تغلب «الأبيض» على نظيره السوري 3-1، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وحل منتخب الإمارات، في المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط خلف السعودية (10 نقاط) وعمان (7 نقاط).
وأسفرت مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية، أمس، عن فوز المنتخب العماني على المنتخب الجزائري 2-1، وفي المجموعة الأولى واصل المنتخب اللبناني عروضه القوية وتصدره للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (12 نقطة) بفوزه على نظيره الفلسطيني 2-1، وفي نفس المجموعة كسب اليمن نظيره الصومالي 5-2.
ومن جانبه، كشف سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للرياضة الجامعية، عن تنسيق بين الدول العربية في انتخابات الاتحاد الدولي المقبلة، وقال: «لدينا اليوم اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي على هامش البطولة، وسيتم التنسيق بين الدول العربية لدعم المرشحين العرب الأربعة، وهم من: الإمارات والسعودية ولبنان والجزائر».
وأكد الدكتور سعيد الحساني، أن النسخة الثالثة من عربية الجامعات الإمارات، تعد الأكبر وتتميز بالمستويات الفنية العالية، لاسيما أنها تضم منتخبات قوية من 13 دولة عربية، مشيراً إلى أن المستويات متقاربة بين المنتخبات.
وأثنى الحساني على المستويات الجيدة التي قدمها منتخب الإمارات في البطولة، وقال: «قدم أبيض الصالات مستويات رائعة على الرغم من خسارته مباراتين.
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