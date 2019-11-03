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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 03/11/2019

حسان العبيدلي بيرق المجد الذي يحمل علمنا انطلقنا به على هام السحاب

يا الامارات ابشري وهذا وعدنا ابهمم الابطال وعزوم الشباب

وثبت الواثق من عزومه وثبنا للعلا نرقى على روس الصعاب [email protected]

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