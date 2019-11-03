بحيرة كلباء تشهد أكبر بطولة سباحة مفتوحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نبيل المزروعي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة السباحة المفتوحة ببحيرة كلباء، والتي ستقام قريباً، أن البحيرة ستشهد أكبر بطولة سباحة مفتوحة، مبيناً أن البطولة تجذب عدداً مميزاً من الأبطال.

وتقدم المزروعي بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، والأمين العام عيسى هلال الحزامي، لدعمه للمبادرات الرياضية المجتمعية لتشجيع الشباب على ممارسة هذا النوع من الرياضات لاكتشاف المواهب الشابة التي ترفد المنتخبات الوطنية، كما توجه بالشكر إلى علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، مثمناً جهوده المخلصة لخدمة الرياضات البحرية بالشارقة، كما شكر اتحاد السباحة برئاسة سلطان سيف السماحي.

وأوضح المزروعي أن البطولة ستشهد مشاركة 300 سباح من كافة أنحاء العالم، مبيناً أنه سيتم التنسيق مع الجهات كافة لضمان نجاح الحدث.

على خط آخر تدرب فريق ايكونيكس للترايثلون في مياه بحيرة كلباء، استعداداً للمشاركة في بطولة البحرين للترايثلون في 6 ديسمبر المقبل، وأشاد أعضاء الفريق بالمكان وقالوا إن بحيرة كلباء، يمكن أن تشهد بطولات جيدة لموقعها المميز، وأكد الفريق مشاركته في سباق «برج الرابي للترايثلون خورفكان».