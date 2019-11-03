لجنة الإمارات للرياضة النسائية تنظم حملة توعية بسرطان الثدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن فعالية حملة التوعية بمرض سرطان الثدي التي نظمتها لجنة الإمارات للرياضة النسائية أمس تأتي بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية «أم الإمارات»، بهدف زيادة ثقافة المرأة الصحية والاطلاع على أهم مسببات أمراض سرطان الثدي وتجنبها من خلال الاختيار السليم للأغذية الصحية وممارسة الرياضة بانتظام.

وقالت بمناسبة انعقاد هذه الحلقة بمقر الاتحاد النسائي إنها جاءت تزامناً مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي ومن منطلق حرص لجنة الإمارات للرياضة النسائية على إطلاق مبادرات وحملات توعوية في المجال الصحي، وتقديم الاستشارات الصحية اللازمة للمرأة.

وتحدثت الدكتورة فاطمة هيكل أخصائية النساء والتوليد في الحلقة التي نظمتها لجنة الإمارات للرياضة النسائية بالتعاون مع مستشفى إن إم سي رويال للمرأة ومصرف أبوظبي الإسلامي عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه والخطوات المتبعة للفحص الذاتي وطرق الوقاية، كما تناولت الإجراءات الوقائية التي تحول دون إصابة المرأة بسرطان الثدي.