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اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها قائمة بيراميدز استعدادا لمباراة يانج افريكانز في الكونفيدرالية الأفريقية.

المصرى يختتم استعداداته لمواجهة كوت دى أور بطل سيشل بالكونفدرالية

أدى الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عصر اليوم مرانه الأخير بأحد ملاعب برج العرب استعداداً لمباراته أمام ضيفه كوت دى أور بطل سيشل، والتى تقام فى الثالثة عصر غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب، وهى المباراة التى تقام ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات دورى سيدات اليد

أقيمت على مدار اليوم السبت مواجهات قوية فى خامس جولات الدور الأول بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى  2019 /2020، على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

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تعرف على قرارات لجنة المسابقات بعد نهاية الجولة الثانية بالقسم الثانى

اجتمعت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل بحضور كل من مجدى الشيخ وعاطف فرغل وعبد العزيز إسماعيل وحسام ولاء ومقرر اللجنة أحمد نسيم، لمناقشة تقارير الحكام الذين أداروا مباريات الجولة الثانية فى المجموعات الثلاث

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طنطا يخوض مباراتين وديتين أمام حرس الحدود الأربعاء المقبل

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا إلي تدريباته اليومية، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة لمدة 24 ساعة.

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كيشو يضمن ميدالية لمصر ببطولة العالم للمصارعة

ضمن محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، ميدالية لمصر فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالمجر بعد تأهله لنهائي البطولة.

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اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير مباريات أمم افريقيا تحت 23 سنة

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات البطولة، على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

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تعرف على قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بالكونفيدرالية

 

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق  بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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طلعت يوسف: المحرق البحرينى يمتلك شخصية البطل وطموحاتنا بلا حدود

أكد طلعت يوسف ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، أنه يتطلع لمباراته المرتقبة أمام فريق المحرق البحرينى، حيث تمثل تحديا كبيرا للفريق رغم صعوبتها.

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أسطورة الاسكواش نيكول ديفيد بتاكل "كشرى"

نشرت الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، بطلة العالم السابقة لسيدات الاسكواش، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، خلال تناولها لـ"الكشري" بأحد مطاعم القاهرة على هامش تواجدها فى مصر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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