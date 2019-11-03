شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام المحرق البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الثامنة مساء غد الأحد فريق الاتحاد السكندرى مواجهة صعبة أمام المحرق البحرينى، فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

واستقر طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها اللقاء التى من المتوقع أن تتكون من: عماد السيد فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى أسامة العزب ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم، وفى الوسط نور السيد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت وخالد الغندور، وخالد قمر وإيمانويل أوكوى.

وتأهل الاتحاد السكندرى لدور الـ16 من البطولة بعد الفوز فى دور الـ32 على حساب العربى الكويتى، بعد الفوز فى لقاء الذهاب بهدف مقابل لا شىء، بينما فاز الفريق فى لقاء العودة بالإسكندرية بهدفين مقابل لا شىء.