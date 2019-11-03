شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة تعلن تشكيل لجنة طوارئ باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة تشكيل لجنة عمليات للطوارئ باستاد القاهرة، من خلال لجنة الاتصال الحكومي لمواجهة أي أزمات.

وأوضح مسئولو اللجنة أنهم على علم بأن البطولة لن يكون عليها إقبال وزخم جماهيرى مثلما حدث فى البطولة الأفريقية الأخيرة، موضحين أن هدفهم وهدف الإعلام مناشدة الجماهير الحضور بأعداد وفيرة.

وأضاف مسئولو اللجنة أن تنظيم البطولة الأفريقية بالشكل الأمثل واجب وطني على الجميع، وستكون امتدادا لأمم أفريقيا 2019، وهدفنا إظهار صورة مصر بالشكل المشرف الذي يؤكد للعالم أن بلدنا قادرة على استضافة كل الأحداث والبطولات الرياضية المختلفة، موضحين أن وزارة الشباب والرياضة تراقب أي أزمات تحدث في الرياضة المصرية وتتدخل في الوقت المناسب لإنهاء الأزمة فورا.