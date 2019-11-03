شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد: إحصائيات إف سى مصر فى الدورى "مطمئنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر محمد، المدير الفنى لفريق إف سى مصر، أنه لا يشعر بالقلق من مستوى فريقه فى الدورى حتى الآن، بعدما خاض الفريق 5 مباريات حصد خلالها 3 نقاط.

ودخل فريق إف سى مصر معسكرا مغلقا اليوم فى الإسماعيلية، يخوض خلاله 3 مباريات ودية أمام كل من كهرباء الإسماعيلية والقناة والإسماعيلى، استعدادا لاستئناف الدورى عقب فترة التوقف الحالية بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبى بالاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمقرر انطلاقها يوم 8 نوفمبر الجاري.

وقال المدير الفنى لفريق إف سى مصر إن تقرير الشركة التى تقوم برصد إحصائيات الدورى جاء مطمئنا، حيث احتل الفريق المركز الثالث بعد الأهلى وبيراميدز من حيث الفرق الأكثر صناعة للفرص، كما حصل الفريق على المركز الخامس من حيث الفرق الأكثر استخلاصا للكرة، وهى مؤشرات تؤكد أن الفريق فى تطور ويحتاج فقط لكسب ثقة اللعب فى الدورى الممتاز.

ويلتقى فريق إف سى مصر مع نظيره حرس الحدود يوم 24 نوفمبر الجارى فى الأسبوع السادس للدوري.