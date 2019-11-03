شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 11 / 2019 العديد من الاخبار المهمة يأتى على رأسها زيارة النجم الفرنسى أنيلكا لمعسكر الأهلى المقام حاليا بإمارة دبى بالإمارات ، بالإضافة إلى العديد من الاحداث الهامة

اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير مباريات أمم افريقيا تحت 23 سنة

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير لحضور مباريات البطولة، على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

أنيلكا يزور مران الأهلى فى الإمارات

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة ب الأهلى، على استقبال والترحيب بالنجم ألفرنسى أنيلكا، الذى حضر مران ألفريق مساء اليوم بنادى شباب أهلى دبي، فى ثالث أيام المعسكر التدريبى فى الإمارات.

صالح جمعة يرد على الشائعات: لن أرحل وانتظرونى فى تشكيل الأهلى قريبا

أعرب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحاً أن جميع الأمور مُستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيزوالاستقرارالتى تُمهّد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

مؤمن زكريا ينشر صورة بصحبة عائلته ويعلق: "بدعواتكم هرجع إن شاء الله"

نشر مؤمن زكريا ، صانع العاب النادى الأهلى، صورة تجمعه بأسرته والده ووالدته وزوجته عبر صفحته على فيس بوك وعلق قائلا، "الخير والبركة بدعواتهم ودعواتكم هرجع إن شاء الله يارب".

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جلسة فنية من ميتشو للاعبى الزمالك قبل مران اليوم

عقد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب التدريب بمعسكر السادس من أكتوبر، وذلك في حضور الجهاز المعاون له حيث شرح لهم البرنامج التدريبي الذي ينوي تنفيذه مطالبا اللاعبين بالتركيز في المباريات المقبلة، لاستعادة التوازن وتقديم أداء جيد يليق باسم الزمالك.

تعرف على قرارات لجنة المسابقات بعد نهاية الجولة الثانية بالقسم الثانى

اجتمعت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل بحضور كل من مجدى الشيخ وعاطف فرغل وعبد العزيز إسماعيل وحسام ولاء ومقرر اللجنة أحمد نسيم، لمناقشة تقارير الحكام الذين أداروا مباريات الجولة الثانية فى المجموعات الثلاث، واتخذوا القرارات التالية:-

كيشو يضمن ميدالية لمصر ببطولة العالم للمصارعة

ضمن محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، ميدالية لمصر فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالمجر بعد تأهله لنهائي البطولة.