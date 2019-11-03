شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. سقوط برشلونة.. وليفربول يقلب الطاولة على تريزيجيه ورفاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. ليفانتي ضد برشلونة .. البارسا يسقط فى7 دقائق بثلاثية بأقوى مفاجآت الدوري الإسباني برشلونة يسقط بثلاثة أهداف لهدف أمام فريق ليفانتي في أكبر مفاجآت الجولة 12 لبطولة الدوري الإسباني الممتاز رغم تواجد ليو ميسي على رأس قائمة بطل الليجا في نسختها الأخيرة. أستون فيلا ضد ليفربول .. الريدز يقلب الطاولة على تريزيجيه ورفاقه بفوز مثير خطف فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزا مثيرا فى اللحظات الأخيرة من مضيفه أستون فيلا الإنجليزى الذى يضم ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج". الزمالك يقاوم ملايين "دونجا" دجلة بلاعب نادى مصر .. اعرف التفاصيل يبدو أن مسئولى الزمالك وجدوا ضالتهم فى تدعيم خط الوسط بعد تعرض محمود عبد العزيز "زيزو" لقطع فى الرباط الصليبى خلال الأيام الماضية. قائمة فريق بيراميدز أمام يانج أفريكانز بطل تنزانيا أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements مان سيتي ضد ساوثهامبتون .. السيتي يحقق فوزا قاتلا 2-1 حول مانشستر سيتى تأخره أمام ضيفه ساوثهامبتون فى الشوط الأول إلى انتصار ثمين بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الاتحاد" فى الجولة الحادية عشر من الدورى الإنجليزى الممتاز. شاهد..أسطورة الاسكواش نيكول ديفيد "بتاكل كشري" نشرت الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد بطلة العالم السابقة لسيدات الاسكواش، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام خلال تناولها ل "الكشري" بإحدى مطاعم القاهرة على هامش تواجدها في مصر. آرسنال ضد وولفرهامبتون .. التعادل الإيجابى 1 -1 يحسم المباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون حيث تعادل الجانرز مع الذئاب 1-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". تفاصيل عرض الزمالك لخطف "مولر" قبل الأهلي .. تهديد بالهروب كثف مسئولو نادى الزمالك من مفاوضاتهم لضم أحد الصفقات المنتظرة لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة أخبار سوبر كورة.. سقوط برشلونة.. وليفربول يقلب الطاولة على تريزيجيه ورفاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.