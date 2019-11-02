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فيديو.. إنتر ميلان ينتفض ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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السبت 2 نوفمبر 2019

إنتر ميلان

إنتر ميلان

فيديو.. إنتر ميلان ينتفض ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

كتب

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أنس عبد الغني

نجح فريق إنتر ميلان من تحقيق فوز غالي وثمين تمكن من خلاله على صدارة الدوري الإيطالي، بشكل مؤقت، أمام مضيفه بولوني خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الحادية عشر 

وسجل روبيرتو سوريانو هدف التقدم لباولوني في الدقيقة 59 ثم تعادل إنتر ميلان بهدف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 57 قبل أن يضيف الدبابة البلجيكية الهدف الثاني له من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة يوفنتوس مع تورينو التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

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