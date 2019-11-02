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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إنتر ميلان ينتفض ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل
السبت 2 نوفمبر 2019
إنتر ميلان
كتب
أنس عبد الغني
نجح فريق إنتر ميلان من تحقيق فوز غالي وثمين تمكن من خلاله على صدارة الدوري الإيطالي، بشكل مؤقت، أمام مضيفه بولوني خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الحادية عشر
وسجل روبيرتو سوريانو هدف التقدم لباولوني في الدقيقة 59 ثم تعادل إنتر ميلان بهدف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 57 قبل أن يضيف الدبابة البلجيكية الهدف الثاني له من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة يوفنتوس مع تورينو التي تقام في وقت لاحق من اليوم.
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