شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك: تألق محمد حسن في تقسيمة قوية.. وفقرة تدريبية لحراس المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في جزء من الملعب، على هامش المران المقام بمعسكر الفريق في مدينة السادس من أكتوبر.

وقام اللاعبون خلال التقسيمة بتطبيق الجمل الفنية، التي قام الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، بتدريبهم عليها خلال الحصة التكتيكية التي سبقتها.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهدت التقسيمة ظهور جميع اللاعبين بشكل طيب، خاصة محمد حسن، العائد من الإصابة، والذي ظهر بشكل قوي وأكد جاهزيته الفنية بعد التعافي من الإصابة.

كما خصص دراجون، مدرب حراس المرمى، فقرة تدريبية، على هامش المران المقام حاليا، اعتمد خلالها على تدريب الحراس على أمور فنية خاصة برد الفعل والتعامل مع الكرات القادمة من الخصم والمرونة والسرعة في التعامل معها.

وشهد مران الحراس مشاركة محمد أبوجبل بشكل طبيعي عقب إنهائه البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، كما شارك محمد عواد، والحارس الشاب محمد شريف مواليد 2000 الذي قام الجهاز الفني للفريق بتصعيده لتدريبات الفريق الأول، في ظل انضمام محمد صبحي للمنتخب الأوليمبي.