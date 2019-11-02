شكرا لقرائتكم خبر عن «ديسابر» يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة يانج أفريكانز، بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ32 المكرر بالكونفيدرالية الأفريقية.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، عن طريق إيريك تراوري وعبدالله السعيد.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان.

الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وعبدالله بكري وعمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور.

الوسط: عبدالله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ونبيل عماد «دونجا» وأحمد توفيق ومحمد فاروق ومحمد فتحي.

الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس.