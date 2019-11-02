شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري في اختبار عربي أمام المحرق البحريني بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، اختبارا عربيا جديدا، عندما يلتقى فريق المحرق البحرينى، فى إطار منافسات ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية على كأس محمد الخامس، وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة الأحد على استاد الإسكندرية بصافرة عراقية للحكم مهند قاسم، ويسعى زعيم الثغر، إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده فى مباراة العودة بالعاصمة البحرينية المنامة، يوم 26 نوفمبر الجارى.

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ومن جانبه، طالب طلعت يوسف، المدير الفنى لزعيم الثغر، لاعبيه باحترام المنافس، وضرورة الفوز بنتيجة مطمئنة لتسهيل مباراة العودة بالبحرين لضمان التأهل للدور التالى للبطولة، اكتملت القوة الضاربة للاتحاد السكندرى بعودة أحمد نبيل مانجا مدافع وسط الفريق من الإصابة بنزلة برد شديدة ألزمته الفراش لمدة 3 أيام.

وكان الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف، قد اختار قائمة لاعبيه لمباراة اليوم، وضمت القائمه 22 لاعبا وهم عماد السيد ومحمود الزنفلى ومحمود شعبان وأسامة العزب وويلسون وإسلام جمال ومحمد أنور، ومحمود رزق والسيد سالم وكريم الديب وأحمد نبيل مانجا، ونور السيد وهشام محمد وخالد الغندور وأحمد حجى وأيمن غباشى وأحمد راشد وأحمد رفعت ومحمد جدو وبناهينى، وخالد قمر وأوكوى.

فيما نجحت إدارة النادى، واللجنة المنظمة للمباراة بالتعاون مع منطقه الاسكندرية لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، فى إقناع الجهات الامنية بطبع خمسة آلاف تذكرة لجماهير الاتحاد لمؤازرة فريقها.