شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخشى مفاجآت يانج أفريكانز على ملعب الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثا عن تحقيق إنجاز جديد، واقتناص بطاقة التأهل لدور المجموعات، يدخل بيراميدز اختبارا سهلا، عندما يستضيف، فريق يانج أفريكانز التنزانى، على أرض ملعب استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات جولة الإياب للدور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتى من المقرر أن تنطلق عند الثامنة مساء اليوم الأحد.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز خارج ملعبه على الفريق التنزانى بنتيجة 2-1، مما عزز فرصه فى الصعود للدور التالى بسبب خوض جولة الإياب على ملعبه.

Advertisements

من جانبه، حذر الفرنسى سبستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، لاعبى فريقه من الاستهانة بقدرات لاعبى يانج أفريكانز، خصوصا أن الفريق يمتلك عناصر مميزة، كما أن هناك بعض العوامل التى ستساعدهم على تقديم أداء جيد، وهى المناخ الجيد وجودة أرضية الملعب، وهى عوامل تساعد على لعب كرة القدم.

وطالب ديسابر لاعبيه بحسم التأهل مبكرًا أمام بطل تنزانيا خوفًا من تعقيد المباراة إذا تمكن الفريق التنزانى من التسجيل مبكرًا ودخل أجواء المباراة، ويتسلح المدرب الفرنسى بصدارة الدورى الممتاز التى حققها قبل توقف الدورى بعد الفوز على الإنتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين.

فيما أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذى لبيراميدز، ثقته فى لاعبى فريقه وقدرتهم على تجاوز المباراة وتحقيق نتيجة طيبة تصعد بهم لدور المجموعات، حيث سيكون حدثا مميزا كون الفريق يشارك فى البطولة القارية للمرة الأولى.

وقال عيد، إنه فخور كون بيراميدز أول فريق مصرى يحقق الفوز فى أول 3 مباريات خارج أرضه فى مشاركاته بالبطولات الإفريقية، كما أنه واثق فى قدرة فريقه على حصد اللقب القارى.