شكرا لقرائتكم خبر عن المصري في مهمة سهلة أمام كوت دور بطل سيشيل في «الكونفيدرالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مباراة سهلة نسبيا، يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى البورسعيدى، نظيره كوت دور، بطل سيشيل، على أرض ملعب استاد الجيش بمدينة السويس، والمقرر انطلاقها عند الثامنة مساء اليوم «الأحد»، ضمن منافسات جولة الإياب للدور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وكان المصرى قد فاز بنتيجة 4-0 خارج الأرض على منافسه القادم من سيشيل، ليحسم بشكل كبير بطاقة الصعود لدور الـ 16 نظرا لتواضع مستوى بطل سيشيل ولصعوبة تعويض الفارق الكبير الذى أحرزه لاعبو الفريق البورسعيدى خارج ملعبهم. من جانبه، طالب إيهاب جلال مدرب المصرى البورسعيدى، لاعبيه بمحاولة تسجيل أكبر عدد من الأهداف، وقال جلال، «طالبت اللاعبين بعدم التهاون أو التراخى اعتمادا على نتيجة مباراة الذهاب وطالبتهم بفوز عريض، يهمنا الفوز بنتيجة كبيرة لتأكيد جدارتنا بالتأهل لدور المجموعات، طالبت اللاعبين بنسيان نتيجة الذهاب وأن نحاول الخروج بأفضل نتيجة تمنحنا دفعة معنوية كبيرة فى المنافسات المقبلة».

فيما أكد فريد شوقى لاعب وسط المصرى، أن فريقه سيخوض مواجهة كوت دور، بطل سيشيل، بكل جدية، ولن يلتفت إلى نتيجة مباراة الذهاب، وقال شوقى «لقد صعدنا إلى نصف نهائى الكونفيدرالية، الموسم قبل الماضى، وهدفنا هذا الموسم هو المنافسة على اللقب».

وأضاف: «لدينا لاعبون مميزون، وجهاز فنى بقيادة إيهاب جلال على أعلى مستوى، وقادرون على تحقيق أحلامنا وطموحات جماهير المصرى التى تريد بطولة فى عام المئوية، فى 2020». ويقود المباراة تحكيميا، طاقم التحكيم الدولى البوركينابى الذى يتكون من بوريما سانوجو حكمًا للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو مساعدًا أول وإيسيبيرى ياميجو مساعدًا ثانيًا وحميدو ديرو حكمًا رابعًا.