شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مفاوضات ضم رمضان صبحي نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مسؤولو النادى الأهلى المفاوضات مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزى من أجل ضم رمضان صبحى، لاعب الفريق، المعار من صفوف الفريق الإنجليزى لمدة موسم، لاسيما بعدما طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، ضم اللاعب بشكل نهائى، خاصة أنه أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها، ولذا خاطب النادى الأهلى هيدرسفيلد لمعرفة الطلبات المادية للنادى للموافقة على التعاقد مع رمضان صبحى بشكل نهائى، خاصة أن الفريق سيحصل على مبلغ 2 مليون و500 ألف دولار من نادى ستوك سيتى، والذى يمثل القسط الثانى من صفقة انتقال رمضان صبحى، بعدما قام النادى الإنجليزى بتجميده لديه بسبب حكم راعى قناة الأهلى السابق ومطالبته القلعة الحمراء بدفع 135 مليون جنيه «غرامة» على خلفية فسخ العقد من طرف النادى الأحمر بشكل مفاجئ، ويتفاوض الأهلى حالياً مع نادى سيتى ستوك سيتى للحصول على 2.5 مليون دولار، وهو ما سينعش خزينة النادى من أجل إعادة رمضان صبحى للفريق بشكل نهائى.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفنى للفريق منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، حيث يكتفى اللاعبون بأداء بعض التدريبات فى صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بدبى، على أن يستأنف الفريق مرانه غداً، الإثنين، خلال معسكره المغلق الذى يقام حاليا فى الإمارات.

ويستضيف نادى شباب الأهلى دبى تدريبات الفريق خلال فترة المعسكر، والتى بدأت يوم الخميس الماضى وتستمر إلى الأربعاء المقبل.

ويؤدى الأهلى مرانه على فترة واحدة وفقا للبرنامج الذى حدده الجهاز بقيادة السويسرى رينيه فايلر، والذى يبحث عن تحقيق أقصى استفادة من خلال تجمع اللاعبين فى المعسكر الخارجى.

وتتوقف بطولة الدورى المحلى حالياً، بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم إفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأوليمبى تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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ووجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، الشكر لإدارة نادى شباب أهلى دبى على استضافة تدريبات الفريق خلال المعسكر التدريبى الذى يقام حاليا فى الإمارات، ضمن تحضيرات الجهاز الفنى للمرحلة المقبلة، والتى يخوض خلالها الأهلى منافسات بطولة الدورى ومواجهة النجم الساحلى فى تونس فى أول مباراة للفريق بدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وأشاد عبدالحفيظ بالتعاون الرائع من جانب إدارة نادى شباب أهلى دبى منذ وصول البعثة للإمارات عصر الخميس الماضى لبدء المعسكر الخارجى، حيث فتح نادى شباب أهلى دبى ملاعبه لتدريبات الأهلى خلال معسكر الإمارات، وخاض الفريق مرانه الأول يوم الخميس على فرع النادى الإماراتى بمنطقة العوير، فيما أدى مرانه أمس على فرع النادى بالممزر والقريب من فندق الإقامة. فيما يخضع حسين السيد لفحص طبى خلال الساعات المقبلة، للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لكدمة أدت إلى تورم خفيف فى الركبة.

وخرج السيد قبل نهاية مران الجمعه الماضى بصحبة طبيب الفريق خالد محمود، وخضع لفحوصات طبية.

كما أبلغ لاعبو الأهلى الدوليون المتواجدون حاليا مع الفريق فى معسكر الإمارات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بموعد انضمامهم لمعسكر المنتخب يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء فترة المعسكر وعودتهم إلى القاهرة.

واللاعبون الذين وقع عليهم اختيار جهاز المنتخب من الأهلى، هم: أحمد فتحى ومحمد الشناوى ومحمد هانى ومحمود وحيد ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات.

وتعود بعثة الأهلى إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، على أن ينضم الدوليون إلى معسكر المنتخب بداية من يوم الخميس.

ويستعد المنتخب الوطنى الأول للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 التى تقام فى الكاميرون.