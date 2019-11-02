شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي أزمة مستحقات «مكي وقطة وفتح الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أزمة المستحقات المالية المتأخرة لثلاثى الفريق السابق أحمد حسن مكى وسعيد قطة ومحمود فتح الله، عقب جلسته الأخيرة معهم فى مكتبه وحصوله على مخالصة رسمية بتسلمهم مستحقاتهم المالية كاملة والتوقيع على إقرارات تتضمن إقرارهم بتسلم كافة مستحقاتهم وتنازلهم عن كافة الشكاوى والقضايا ضد النادى.

وأكد مرتضى منصور أن إقرارات اللاعبين تتضمن تعهدهم بعدم مطالبة النادى بأى مبالغ مالية سابقة أو مستقبلية، فضلا عن تعهدهم بعدم أحقيتهم فى مقاضاة أو شكوى الزمالك أمام أى جهة رياضية أو غير رياضية، محلية كانت أو دولية.

فى سياق متصل، كشف مرتضى منصور عن حرص مجلس الإدارة وإدارة الكرة على إغلاق ملف مستحقات اللاعبين السابقين بشكل نهائى وإرفاق المستندات وإيصالات حصولهم على مستحقاتهم المالية فى ملف رخصة الأندية المحترفة التى قدمها النادى للاتحاد الإفريقى، وحصل عليها بالفعل بعد تأكد «كاف» من عدم وجود أى مستحقات لأى لاعب لدى الزمالك، وعلى رأسهم عبدالله سيسيه وكريم الحسن، مؤكدا أن القلعة البيضاء حصلت على رخصة الأندية المحترفة بالفعل.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بقيادة الصربى ميتشو، خوض لقاء ودى مساء غد الإثنين، مع فريق جولدى، وذلك ضمن برنامج الإعداد والتجارب الودية التى وضعها الجهاز الفنى خلال فترة الإعداد الراهنة أثناء توقف بطولة الدورى بسبب استضافة مصر بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة.

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فيما فضل ميتشو منح فرجانى ساسى أكبر قسط من الراحة فى ظل مشاركته فى الكثير من المباريات مع الفريق والمنتخب التونسى.

ويتواجد ساسى بتونس فى الوقت الحالى، حيث يقضى الإجازة بصحبة عائلته هناك، فيما انتظم حمدى النقاز بشكل طبيعى فى معسكر الفريق الحالى بمدينة 6 أكتوبر الذى تخلف عنه رباعى المنتخب الأوليمبى: محمد صبحى ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور ومصطفى محمد.

فى شأن آخر، سادت حالة من الارتياح بعد اطمئنان الجهاز الفنى بقيادة ميتشو على نجاح عملية الرباط الصليبى التى خضع لها محمود عبدالعزيز بألمانيا، وحرص المدير الفنى على الاتصال باللاعب للاطمئنان عليه.

من جانبه، وجه زيزو الشكر لمرتضى منصور وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى على مساندتهم ودعمهم له قبل وبعد العملية، وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «أنستجرام»: «الحمد لله العملية تمت بنجاح بفضل دعاء أهلى وجمهور الزمالك العظيم، وحابب أشكر مجلس الإدارة وزملائى بالفريق واللاعبين القدامى الذين ساندونى».

وسخر زيزو وانتقد بعض قدامى النادى الذين تجاهلوا إجراءه الرباط الصليبى، قائلا: «حابب أشكر اللاعبين القدامى اللى مش فاكرين إنى عملت عملية وبيعملوا فيديوهات دعم للاعبين فى أندية تانية، وسأعود أقوى بإذن الله».