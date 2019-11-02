شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يفوز على الإسماعيلي 2-1 وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي خسارة من نظيره فريق الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية.

ويستعد الفريقان لاستئناف مشوارهما بمسابقة الدوري الممتاز التي تم تأجيلها لما بعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى.

هدف الإسماعيلى الوحيد سجله عمر الوحش، فيما أحرز للإنتاج كل من موسى دياوارا وباسم مرسى.