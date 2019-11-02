تشيلسي يعبر واتفورد ويطارد مانشستر سيتي على الوصافة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 تمكن فريق تشيلسي الإنجليزي من تحقيق فوز ثمين علي مضيفه واتفورد ، بهدفين لهدف وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ثنائية تشيلسي تامي إبراهام في الدقيقة 5، وفي الشوط الثاني أضاف بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 55. وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق، قلص جيرارد دولوفيو النتيجة لواتفورد من ضربة جزاء. وجاء تشكيل تشيسلي كالتالي: Advertisements في حراسة المرمى : كيبا خط الدفاع :أزبيلكويتا – توموري – زوما – إيميرسون خط الدفاع : كوفاسيتش – جورجينيو – ماونت خط الهجوم : ويليان – بولسيتش – إبراهام وبهذه النتيجة رفع البلوز رصيده للنقطة 23، لينفرد بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، خلف الوصيف مانشستر سيتي ”بنقطتين، بينما توقف رصيد واتفورد عند 5 نقاط في المركز الأخير.

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