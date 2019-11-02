شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري لريال مدريد أمام بيتيس في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 أنس عبد الغني أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس وذلك على ملعب سنتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة الـ 12 من عمر مباريات الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي : ‫حراسة المرمى : تيبو كورتوا Advertisements ‫خط الدفاع : كارفخال – فاران – راموس – ميندي ‫خط الوسط : كاسيميرو – كروس – مودريتش ‫خط الهجوم : هازارد – كريم بنزيمة – رودريغو. الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد حقق فوز غالي ريال مدريد و كبيرا على ليجانيس بخماسية نظيفة في الجولة الماضية ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بينما يحل ريال بيتيس في المرتبة 16 برصيد 12 نقطة.

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