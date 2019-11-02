شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع يستفز الخيبري.. فقد جواله بسبب ألفاظه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

موجة انتقادات عارمة طالت لاعب الشباب عبدالملك الخيبري في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اشتبك مع أحد الجماهير في مقر إقامة بعثة فريقه قبل لقاء التعاون في القصيم.

وجاءت ردود الفعل الانتقادية للاعب نظرا لخبرته العريضة في الملاعب، وكونه لاعبا دوليا ويتمتع بأخلاق رفيعة، ويعرف كيف يتعامل مع المواقف السلبية التي تحدث من قبل بعض الجماهير.

وقال الخيبري، في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مباراة التعاون، معلقا على الحدث: «عندما وصلت بعثة الفريق إلى فندق الإقامة ببريدة قبل المباراة، تواجد عدد من الجماهير لالتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين، ولكن فوجئت بأحدهم يتلفظ بألفاظ لا أستطيع ذكرها أمام الجميع، فحدث ما حدث مني، وما فعلته كان رد فعل على ما قاله المشجع».

وتداول نشطاء مقطعاً مصوراً للخيبري يخطف الهاتف المحمول من أحد المشجعين ويرميه بعيداً.