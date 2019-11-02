شكرا لقرائتكم محمد حسن يشارك فى تدريبات الزمالك بمعسكر بأكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعافي محمد حسن من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة وتسببت في ابتعاده عن المباريات والتدريبات فترة طويلة، وشارك حسن في الفقرة الفنية بشكل جيد مع بقية اللاعبين، حيث تم الاطمئنان عليه، والتأكد من جاهزيته.
وأشاد مدرب الاحمال باللاعبين اثناء قيامهم بالحصة التأهيلية، وذلك بسبب الدقة والتركيز في اداء المتفق عليه معهم.
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