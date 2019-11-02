شكرا لقرائتكم محمد حسن يشارك فى تدريبات الزمالك بمعسكر بأكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد حسن لاعب وسط الزمالك في تدريبات فريقه اليوم في المعسكر المقام حاليا في مدينة 6 أكتوبر استعدادا لاستئناف الدوري عقب انتهاء بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام التي تنطلق في مصر يوم 8 نوفمبر الجاري.

وتعافي محمد حسن من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة وتسببت في ابتعاده عن المباريات والتدريبات فترة طويلة، وشارك حسن في الفقرة الفنية بشكل جيد مع بقية اللاعبين، حيث تم الاطمئنان عليه، والتأكد من جاهزيته.

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وكان رودريجيز مدرب الاحمال بفريق الزمالك ، قد خصص علي فقرة تأهيلية خاصة للاعبين يقومون بتنفيذها علي هامش المران اليوم وذلك لرفع المعدل البدني والتأهيلي لهم.

وأشاد مدرب الاحمال باللاعبين اثناء قيامهم بالحصة التأهيلية، وذلك بسبب الدقة والتركيز في اداء المتفق عليه معهم.