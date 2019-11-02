شكرا لقرائتكم المصري يخوض تدريباته الأخيرة استعدادا لمواجهة بطل سيشل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد المران تركيزاً من الجهاز الفني على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة سواء في المواقف الدفاعية أو الهجومية.
هذا ويواصل الجهاز الفني مساء اليوم سلسلة المحاضرات النظرية للاعبيه وهي التي يتم الاستعانة فيها بالفيديو من أجل تلقين كل لاعب مهامه في الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد.
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