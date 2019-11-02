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المصري يخوض تدريباته الأخيرة استعدادا لمواجهة بطل سيشل...

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جدة - عمرو شويل أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم مرانه الأخير بأحد ملاعب برج العرب استعداداً لمباراته أمام ضيفه كوت دي أور بطل سيشل والتي تقام في الثالثة عصر غداً الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

 

وقد ركز الجهاز الفني للمصري بقيادة إيهاب جلال خلال المران الذي استمر لما يقرب من الساعة على النواحي الخططية والتكتيكية حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها الفريق لقاء الغد.

 

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وشهد المران تركيزاً من الجهاز الفني على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة سواء في المواقف الدفاعية أو الهجومية.

هذا ويواصل الجهاز الفني مساء اليوم سلسلة المحاضرات النظرية للاعبيه وهي التي يتم الاستعانة فيها بالفيديو من أجل تلقين كل لاعب مهامه في الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد.

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