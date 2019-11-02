بتروجت يواجة سيراميكا كليوباترا لكسر جمود فترة التوقف...

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جدة - عمرو شويل كان مسئولو بتروجت قد قاموا بمراسلة لجنة المسابقات من أجل نقل مبارياتهم بداية من الجولة الثالثة من السويس لإستاد بتروسبورت إلا أن عدم حصولهم على الموافقات الأمنية المطلوبة أجبر الفريق لخوض لقاء سيراميكا على ملعبه بالسويس على أن يتم الحصول على الموافقات المطلوبة عقب اللقاء مباشرة . يذكر أن بتروجت يحتل المركز الثانى بجدول المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 6 نقاط .

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