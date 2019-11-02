شكرا لقرائتكم النصر يكتسح أبها ويضيق الخناق على الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل النصر انتفاضته بعدما اكتسح ضيفه أبها برباعية لا رد لها، ليضيق الخناق على المتصدر الهلال، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يجد النصر أي صعوبة في تجاوز ضيفه إذ انتظر 8 دقائق فقط والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي أكمل تمريرة مواطنه نور الدين أمرابط بقدمه في شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وواصل النصر هجومه وتمكن قائده يحيى الشهري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله أمرابط ووضع الكرة بهدوء في شباك أبها، ولم يتوقف هجوم النصر ونجح مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 45+1 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه ونجح لاعبه المغربي نور الدين أمرابط بترجمة أفضليته حينما تمكن من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 58 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي بيتروس ليضع الكرة في الشباك.

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ووضحت رغبة النصر بتسجيل أهداف أكثر وسنحت فرصة محققة للاعبه المغربي نور الدين مرابط بعد تلقيه أمام المرمى من زميله البرازيلي بيتروس ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى عرضية متقنة من مواطنه نور الدين أمرابط إلا أنه حول الكرة برأسه خارج الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن أهلي جدة والفيصلي، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي أبها على رصيده السابق 11 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع.

وأمام النصر فرصة لاعتلاء الصدارة في حال انتصر على ضيفه الفيصلي يوم الأربعاء المقبل، في مباراةٍ مؤجلة من المرحلة السادسة إذ سيتصدر بفارق المواجهات المباشرة بينه وبين الهلال.