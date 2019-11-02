شكرا لقرائتكم الهلال يستضيف عرعر في كأس الملك قبل النهائي الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنطلق يوم الأحد منافسات دور الـ64 من كأس الملك بثلاث مواجهات يستقبل الهلال في أبرزها ضيفه عرعر من الدرجة الثانية على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويعاني الهلال من تذبذب في مستواه خلال الفترة الماضية بعد خسارته أمام غريمه التقليدي النصر وتعادله مع الفتح يوم الخميس الماضي إلا أنه مازال في صدارة ترتيب الدوري.

وتعد هذه المبارات الأخيرة للهلال قبل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل، فيما يحتل عرعر المركز الثاني في مجموعته ضمن دوري الدرجة الثانية، وستكون هذه المواجهة الأولى بين الفريقين على الإطلاق، ويسعى الهلال للتتويج بكأس الملك للمرة التاسعة بعد فوزه بثمانية ألقاب يعود آخرها إلى عام 2017.

وفي اللقائين الآخرين، يستضيف الأنصار منافسه البكيرية فيما يواجه جدة نادي حطين ضمن منافسات الدور نفسه.