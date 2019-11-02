شكرا لقرائتكم روما يحقق فوزاً صعباً على نابولي ويصعد للثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق روما فوزا صعبا من ضيفه نابولي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم روما بهدف سجله نيكولو زانيولو في الدقيقة 19 وأضاف جوردان فيرتو الهدف الثاني لروما في الدقيقة 55 من ركلة جزاء ثم سجل نابولي هدف تقليص الفارق عن طريق أركاديوز ميليك في الدقيقة 72.

وأهدر ألكسندر كولاروف لاعب روما ركلة جزاء في الدقيقة 25. وشهدت المباراة طرد يلدرم ميرت تشيتين لاعب روما في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع روما رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد نابولي عند 18 نقطة في المركز السادس. وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لروما بالدوري والسادس هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاث.

فرض فريق روما سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منافسه نابولي، الذي تراجع لوسط ملعبه وأغلق كافة الطرق المؤدية إلى مرماه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة. ولم تشهد العشر الدقائق الأولى من الفريقين أي خطورة حقيقية على المرميين باستثناء تصويبه لكل فريق لم تشكلان أي خطورة على المرميين. وجاءت أولى الفرص الحقيقية من نصيب روما في الدقيقة 12 عندما لعبت كرة خلف مدافعي نابولي استلمها خافيير باستوري داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لحظة خروج أليكس ميريت من مرماه لكنها علت العارضة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 19 والتي شهدت تسجيل روما لهدف التقدم عندما نفذ لاعبو روما هجمة مرتدة سريعة حيث لعبت الكرة إلى خلف مدافعي روما إلى ليوناردو سبينازولا في الناحية اليمنى لينطلق بها من الناحية اليمنى ثم مرر الكرة إلى نيكولو زانيولو على حدود منطقة الجزاء ليدخل بها منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة صاروخية عانقت الشباك. وفي الدقيقة 23 أنقذ ميريت، حارس نابولي، فريقه من فرصة هدف عندما وصلت الكرة إلى ألكسندر كولاروف داخل منطقة جزاء نابولي في الناحية اليسرى ليسدد كرة أرضية قوية حولها ميريت بصعوبة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 25 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق روما بعدما لمست الكرة يد خوزيه كاييخون داخل منطقة الجزاء ليسددها ألكسندر كولاروف لكن ميريت تألق وتصدى لها على مرتين. فرض نابولي سيطرته على مجريات وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى روما بحثا عن تسجيل هدف التعادل في الوقت نفسه تراجع لاعبو روما قليلا لوسط ملعبه لامتصاص حماس الفريق المنافس مع محاولة شن الهجمات.

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وكاد نابولي أن يعادل النتيجة في الدقيقة 28 عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء روما ارتقى إليها جيوفاني دي لورينزو وقابلها بضربة رأس لكن كريس سمولينج أبعد الكرة من على خط المرمى. وفي الدقيقة 33 سدد أركاديوز ميليك لاعب نابولي كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لباو لوبيز حارس مرمى روما بسنتيميترات قليلة.

وشهدت الدقيقة 35 فرصة خطيرة لفريق نابولي عندما سدد لورنزو إنسيني كرة قوية من على حدود منطقة جزاء روما من الناحية اليمنى لكن باو لوبيز تألق وحولها إلى ركلة ركنية لكنها لم تستهل. وفي الدقيقة 41 أهدر نابولي فرصة تسجيل هدف التعادل عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها أركاديوز ميليك بضربة رأس لكن كرته اصطدمت بالعارضة لترتد إلى بيوتر زيلينسكي خارج منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية زاحفة اصطدمت بأسفل القائم الأيمن للحارس باو لوبيز.

واستمرت محاولات نابولي الهجومية لكنها لم تسفر عن شيء لتمر الدقائق المتبقية بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم روما 1 / صفر. ومع بداية الشوط الثاني، بادر روما بشن هجمات متتالية على مرمى نابولي بحثا عن تسجيل هدف ثاني يؤمن به تقدمه وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع نابولي لوسط ملعبه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

واستمرت هجمات روما حتى أسفرت عن احتسب ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعدما لمست الكرة يد ماريو روي مدافع نابولي داخل منطقة الجزاء ليسددها جوردان فيرتو بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لروما في الدقيقة 55. واستمرت محاولات روما الهجومية التي كادت أن تسفر عن تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 59 عندما سدد جاستن كلويفرت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالعارضة. وفي الدقيقة 66 كاد روما أن يسجل الهدف الثالث عندما مرر جوردان فيرتو كرة عرضية قابلها جيانلوكا مانسيني بضربة رأس لكنها وصلت سهلة للحارس أليكس ميريت.

تراجع روما بعد تلك الهجمة للحفاظ على تقدمه وهو الأمر الذي سمح لفريق نابولي بفرض سيطرته على مجريات اللعب وشن هجمات متتالية بحثا عن تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 71 أهدر فابيان رويز فرصة خطيرة لفريقه نابولي عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر. وفي الدقيقة 72 سجل نابولي هدف تقليص الفارق عندما استلم أركاديوز ميليك الكرة داخل منطقة جزاء روما وسدد كرة قوية عانقت الشباك. وأنقذ ميريت حارس نابولي فريقه من فرصة خطيرة في الدقيقة 77 عندما تصدى لتسديدة قوية من فيرتو من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه يلدرم ميرت تشيتين لاعب روما بسبب تدخله العنيف مع فرناندو لورينتي لاعب نابولي. ومر الوقت المتبقي بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز روما على نابولي 2 / 1.