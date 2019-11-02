ليس الأول.. في ليلة توهج تريزيجيه.. لاعبين مصريين يفجرون شباك ليفربول بالدوري الإنجليزي

الموجز

حقق فريق ليفربول انتصارًا صعبًا وقاتلًا على مُضيفه العنيد أستون فيلا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أستو يتقدم بالشوط الأول

تقدم فريق أستون فيلا أولًا في الدقيقة 22 عن طريق محمود حسن "تريزيجيه"، من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ليفربول مستغلًا عرضية رائعة من ركلة حرة غير مباشرة احتسبت لفريقه من الجانب الأيسر.

ليفربول يتعادل

وفي الشوط الثاني من المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 88 وقتما كانت تلفظ المباراة بأنفاسها الأخيرة، أرسل ساديو ماني عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى روبرتسون داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة في الشباك.

ساديو يتقدم

وفي الدقيقة 95، نجح ساديو ماني في تسجيل هدف انتصار فريقه القاتل من رأسية مستغلًا ركنية لفريقه من الجانب الأيسر.

تريزيجيه

وشهدت المباراة مشاركة الجناح الدولي المصري ولاعب أستون فيلا محمود حسن تريزيجيه منذ البداية وحتى النهاية، فيما شارك زميله ومواطنه أحمد المحمدي في الدقيقة 70.

نجح الجناح الدولي المصري المحترف في صفوف استون فيلا، محمود حسن "تريزيجيه" في تسجيل هدفًا لفريقه اليوم في شباك ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك" ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت نتيجتها لمصلحة الريدز بنتيجة 2-1، ليكون هذا الهدف هو أول أهداف النجم المصري على الإطلاق مع الفيلانز في مختلف المسابقات التي يشارك فيها مع فريقه.

ثالث مصري يسجل باليفر

ويعد محمود حسن "تريزيجيه" هو ثالث مصري ينجح في زيارة شباك ليفربول، حيث سبقة في ذلك الثنائي المصري عمرو زكي، وأحمد حسام "ميدو" نجم توتنهام والمنتخب الوطني السابق، ولكلًا من الثنائي هدفان في شباك الريدز. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

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ميدو ويجان

ففي المباراة التي جمعت فريقي ويجان وليفربول، بالجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في موسم 2008-2009، ووقتما كان أحمد حسام "ميدو" لاعبًا بصفوف ويجان، نجح نجم نادي الزمالك السابق في تسجيل هدف فريقه الوحيد في تلك المواجهة التي انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، وجاء هذا الهدف من ركلة جزاء سددها اللاعب المصري.

هز شباك الريدز

وفي مواجهة آخرى جمعت أحمد حسام ميدو بفريق ليفربول عندما كان لاعبًا بصفوف فريق ميدلزبره الإنجليزي، نجح "ميدو" في تفجير شباك الريدز بهدف صاروخي بعيد المدى من خارج منطقة الجزاء، في المباراة التي انتهت نتيجتها لمصلحة الريدز بنتيجة 2-1، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2008-2009.

عمرو زكي بويجان الإنجليزي

ونجح نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق عمرو زكي في تسجيل هدفين في شباك ليفربول من قبل عندما كان ضمن صفوف فريق ويجان الإنجليزي في المواجهة التي جمعت الفريقين، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2008-2009، في المواجهة التي انتهت نتيجتها بانتصار الريدز بنتيجة 3-2، وتم تصنيف هدفه الثاني في شباك ليفربول بتلك المواجهة ضمن أفضل أهداف الموسم.

5 أهداف

ويمتلك اللاعبين المصريين 5 أهداف حتى الآن في شباك ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

صدارة المجموعة

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يعتلي حاليًا عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الموسم الجاري، وفي جعبته 31 نقطة إلى الآن من 10 انتصارات، وتعادل وحيد، ودون أي هزيمة تذكر بالبطولة الإنجليزية الكبيرة.