النصر يواصل الضغط على قمة الهلال والشباب يسقط أمام التعاون









اسماء السيد - واصل النصر حامل اللقب الضغط على الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عقب فوزه الكبير 4-صفر على ضيفه أبها الوافد الجديد في ختام المرحلة التاسعة للمسابقة اليوم السبت.

ورفع النصر رصيده إلى 17 نقطة من ثماني مباريات في المركز الثاني مستغلا تعادل الهلال، المتصدر برصيد 20 نقطة من تسع مباريات، مع الفتح 3-3 يوم الخميس الماضي.

ويتفوق النصر بفارق الأهداف عن الأهلي والفيصلي ولكل منهما 17 نقطة أيضا.

وافتتح الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله أهداف النصر في الدقيقة الثامنة عندما تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى من مواطنه نور الدين أمرابط.

وكرر أمرابط ما فعله في الهدف الأول لكن من الناحية المقابلة هذه المرة عندما راوغ أكثر من لاعب قبل أن يمرر إلى يحيى الشهري ليسدد في الشباك في الدقيقة 26.

وأضاف حمد الله، هداف الدوري الموسم الماضي، هدفه الشخصي الثاني والثالث للنصر من ركلة جزاء احُتسبت بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد قبل نهاية الشوط الأول.

وكلل أمرابط تألقه خلال المباراة عندما سجل الهدف الرابع في الدقيقة 58 بعد تمريرة عرضية.

* الخسارة الثانية للشباب

وفي مباراة اخرى تلقى الشباب الهزيمة الثانية في تسع مباريات ليتراجع للمركز الخامس بخسارته 3-1 أمام مستضيفه التعاون.

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وبات رصيد الشباب 15 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الثامن من ثماني مباريات.

ووضع هيلدون أوجوستو التعاون في المقدمة في الدقيقة 18 من ضربة جزاء وأدرك البديل الكولومبي دانيلو اسبريا التعادل للشباب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 47.

وأعاد عبد المجيد السواط التعاون للمقدمة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70 قبل أن يحرز الكاميروني لياندري تاوامبا الهدف الثالث بعدها بعشر دقائق ببراعة إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة رائعة من فوق رأس التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب.

وفي مباراة اخرى تعادل العدالة 2-2 مع الحزم حيث سجل كارولوس أندرياماتسينورو من مدغشقر ثنائية العدالة بينما سجل المالي إبراهيما تانديا ومحمد الزبيدي هدفي الحزم.

وبارت رصيد الحزم 14 نقطة في المركز السابع مقابل ثماني نقاط للعدالة في المركز 14.

أهداف مباراة النصر وأبها:

أهداف مباراة الشباب والتعاون: