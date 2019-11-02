فالفيردى لا يفكر بالاستقالة عقب هزيمة برشلونة من ليفانتي

تلقي فريق برشلونة هزيمة ساحقة على يد مضيفه فريق ليفانتى، بالمباراة التي انتهت بنتيجة 3 – 1، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، والتي قام بعدها مدرب الفريق إرنستو فالفيردى بالتأكيد أنه لا يفكر في تقديم استقالته، بعد الهزيمة التي تلقاها.

حيث صرح فالفيردى عند سؤاله حول إمكانية تقديم استقالته من تدريب برشلونة قائلا “لا أفكر فى تقديم الاستقالة”، متابعا “أعتقد أن المباراة كانت تسير بشكل جيد لصالحنا، حتى قبل هدف ليفانتى الأول، ولكن الأمور انقبلت بعد نجاحهم في تسجيل هدفين آخرين”.

كما أكد أن يجب على فريقه تحليل السلبيات التي وقعوا بها، قائلا: “يجب علينا تحليل السلبيات التي نقع فيها، خاصة فى المباريات التي نخوضها خارج ملعبنا، نحن نعانى هذا الموسم بطريقة غريبة”.

وأكد فالفيردى أن تم إبعاد عثمان ديمبلى عن القائمة بقرار فنى بحت،مشيرا انه في حال حضر ديمبلى سيغيب فاتى، وانه تم افتقاد جميع اللاعبين الذين غابوا عن المباراة.

وبعد النتيجة أصبح رصيد برشلونة 22 نقطة وتصدر الدوري الإسباني، ولكنه مهددا بفقدها، في حال استطاع ريال مدريد الفوز على ريال بيتيس مساء اليوم.