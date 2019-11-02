ملخص أهداف مباراة ليفربول ضد استون فيلا اليوم في الدوري الانجليزي

استطاع فريق ليفربول من تحقيق الفوز على استون فيلا أمام بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد “فيلا بارك” ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

حيث بدأت الأهداف عن طريق فريق أستون فيلا، حيث في الدقيقة 21 من عمر المباراة استطاع النجم المصري محمود تريزيجيه من تسديد هدف الفريق، ويعد هذا أول أهداف “الفرعون” الرسمية مع “الفيلانز” الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من قاسم باشا التركي.

ثم استطاع فريق ليفربول تحقيق هدف التعادل عن طريق روبيرتسون بالدقيقة 87، ومن ثم استطاع ساديو ماني في الدقيقة 95 من عمر المباراة من تسجيل الهدف الثني لليفربول.

وبذلك الفوز أستطاع ليفربول من رفع رصيده إلى 31 نقطة ليكون في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” متفوقاً على صاحب الوصافة مانشستر سيتي بفارق 6 نقاط، بينما أستون فيلا فتوقف رصيد عند 11 نقطة بالمركز السادس عشر.