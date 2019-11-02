شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة لقاء بتروجت وسيراميكا كليوباترا باستاد الجيش بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو بتروجت إقامة مباراتهم أمام سيراميكا كليوباترا فى الجولة الثالثة بدورى القسم الثانى بعد غد الإثنين باستاد الجيش بالسويس، بعد عدم حصولهم على الموافقات الأمنية المطلوبة لإقامة اللقاء باستاد بتروسبورت. وكان مسئولو بتروجت قد قاموا بمراسلة لجنة المسابقات من أجل نقل مبارياتهم بداية من الجولة الثالثة من السويس لاستاد بتروسبورت، إلا أن عدم حصولهم على الموافقات الأمنية المطلوبة أجبر الفريق لخوض لقاء سيراميكا على ملعبه بالسويس، على أن يتم الحصول على الموافقات المطلوبة عقب اللقاء مباشرة. يذكر أن بتروجت يحتل المركز الثانى بجدول المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 6 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقامة لقاء بتروجت وسيراميكا كليوباترا باستاد الجيش بالسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.