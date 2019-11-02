شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يواصل تدريباته فى العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتنوعت التدريبات التخصصية للمدافعين والمهاجمين أنهاها شوقي غريب المدير الفني بتقسيمة بين اللاعبين، ونصحهم بتجنب الالتحامات القوية في المران خشية الإصابات.
وكان المران قد بدأ بملاحظات على طريقة لعب المنتخب المالي، بعد أن شاهد اللاعبون تسجيلا لإحدى مبارياتهم فى التصفيات الأفريقية المؤهلة والدور المطلوب من كل لاعب داخل الملعب.
وقد سيطرت حالة من الجدية بين اللاعبين خلال المران وسعى كل لاعب لإثبات ذاته أمام الجهاز الفنى لنيل ثقته، ومن المقرر أن يؤدى الفريق مرانه الأخير بالعين السخنة مساء الغد.
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