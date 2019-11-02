شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الأهلى اليوم السبت 2 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 2 / 11 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها زيارة النجم الفرنسى أنيلكا لمعسكر الأهلى فى دبى، بالإضافة لاطمئنان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على لاعبى فريقه المنضمين للمنتخب الأولمبى.

صور.. الجماهير تحضر مران الأهلى بالإمارات

حرص عدد كبير من جمهور الأهلي والجالية المصرية المتواجدة في الإمارات على حضور مران ألفريق الذى أقيم مساء اليوم، السبت، على ملعب شباب نادى أهلى دبي، فى إطار معسكر ألفريق المقام حاليا فى الإمارات.

أنيلكا يزور مران الأهلى فى الإمارات

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة ب الأهلى، على استقبال والترحيب بالنجم ألفرنسى أنيلكا، الذى حضر مران ألفريق مساء اليوم بنادى شباب أهلى دبي، فى ثالث أيام المعسكر التدريبى فى الإمارات.

صالح جمعة يرد على الشائعات: لن أرحل وانتظرونى فى تشكيل الأهلى قريبا

أعرب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحاً أن جميع الأمور مُستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيزوالاستقرارالتى تُمهّد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

مؤمن زكريا ينشر صورة بصحبة عائلته ويعلق: "بدعواتكم هرجع إن شاء الله"

نشر مؤمن زكريا ، صانع العاب النادى الأهلى، صورة تجمعه بأسرته والده ووالدته وزوجته عبر صفحته على فيس بوك وعلق قائلا، "الخير والبركة بدعواتهم ودعواتكم هرجع إن شاء الله يارب".

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سيد عبدالحفيظ يطمئن على ديانج وثلاثى المنتخب الأولمبى

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، إنه أجرى عدة اتصالات خلال الفترة الماضية مع ثلاثى المنتخب الأولمبى "رمضان صبحى وصلاح محسن وعمار حمدى"، للاطمئنان عليهم والشد من أزرهم قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020

تعرف على موعد انضمام دوليى الأهلى لمعسكر المنتخب

ينضم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الدوليون، والموجودون حاليا مع الفريق فى معسكر الإمارات، إلى معسكر المنتخب الوطني الأول الخميس المقبل بعد انتهاء فترة المعسكر وعودتهم إلى القاهرة.

فحص طبى لـ حسين السيد وجلسات للاعبى الأهلى فى الجيم

يخضع حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق الذى يقام مساء اليوم، للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لكدمة فى مران الأمس والتى أدت أدت إلى تورم خفيف فى الركبة.