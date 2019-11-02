شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم السبت 2/11/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 2/11/2019 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها خضوع محمود عبد العزيز لفحص طبي جديد قبل العودة للقاهرة بعد إجراءه جراحة الرباط الصليبي.

لاعب نادى مصر على ردار الزمالك لتعويض غياب زيزو

يبدو أن مسئولى الزمالك وجدوا ضالتهم فى تدعيم خط الوسط بعد تعرض محمود عبد العزيز "زيزو" لقطع فى الرباط الصليبى خلال الأيام الماضية، حيث تواجد إسلام صالح لاعب وسط نادى مصر على خريطة التعاقدات فى النادى الأبيض، بعدما كثف وكيل اللاعب اتصالاته مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك لعرض اللاعب عليه.

جلسة فنية من ميتشو للاعبى الزمالك قبل مران اليوم

عقد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب التدريب بمعسكر السادس من أكتوبر، وذلك في حضور الجهاز المعاون له حيث شرح لهم البرنامج التدريبي الذي ينوي تنفيذه مطالبا اللاعبين بالتركيز في المباريات المقبلة، لاستعادة التوازن وتقديم أداء جيد يليق باسم الزمالك.

الزمالك يكشف خضوع "زيزو" لفحص طبى جديد فى ألمانيا قبل العودة للقاهرة

يخضع محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط فريق الزمالك، بعد غد الإثنين، لفحص طبي جديد من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة، قبل عودته إلى القاهرة.

الزمالك يخاطب الكاف لتحديد موقف "أوناجم".. والرد منتصف نوفمبر

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كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن تلقى استفسار من الزمالك، بصورة رسمية، عن موقف المغربى محمد أوناجم جناح الفريق من المشاركة فى دور المجموعات من بدايته من عدمه.

جهاز الزمالك يوجه رسالة لـ"زيزو" بعد غضبه عقب جراحة الصليبى

حرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو على توجيه رسالة إلى محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق الأبيض عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبى.

الزمالك يستبدل "الناشئين" فى معسكر أكتوبر استعداداً لجولدى

قرر الجهاز الفنى للزمالك ، بقيادة الصربى ميتشو، ضم ثلاثى من الناشئين بالنادى لمعسكر الفريق الأول المقام بمدينة 6 أكتوبر، وهم أحمد عيد وحسام عبد المجيد مواليد 2001 ومحمد طارق مواليد 2002.

فقرة تأهيلية خاصة فى الزمالك وتدريب مكثف لحراس المرمى

أشرف رودريجيز، مدرب الأحمال بفريق الزمالك، على فقرة تأهيلية خاصة ببعض اللاعبين ليقوموا بتنفيذها على هامش مران اليوم، وذلك لرفع المعدل البدني والتأهيلي لهم، خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة 6 أكتوبر.