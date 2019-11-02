شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة كوت دى أور بطل سيشل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عصر اليوم مرانه الأخير بأحد ملاعب برج العرب استعداداً لمباراته أمام ضيفه كوت دى أور بطل سيشل، والتى تقام فى الثالثة عصر غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب، وهى المباراة التى تقام ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وقد ركز الجهاز الفنى للمصرى بقيادة إيهاب جلال خلال المران الذى استمر لما يقرب من الساعة على النواحى الخططية والتكتيكية، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التى سيخوض بها الفريق لقاء الغد.

وشهد المران تركيزاً من الجهاز الفنى على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة، سواء فى المواقف الدفاعية أو الهجومية.



هذا ويواصل الجهاز الفنى مساء اليوم سلسلة المحاضرات النظرية للاعبيه، وهى التى يتم الاستعانة فيها بالفيديو من أجل تلقين كل لاعب مهامه فى الخطة التى سيخوض بها الفريق مباراة الغد.